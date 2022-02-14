В парламенте Молдавии считают, что олигарха Плахотнюка укрывают люди из окружения Эрдогана

КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Объявленного в розыск прокуратурой Молдавии беглого олигарха Владимира Плахотнюка укрывают в Турции люди из окружения президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил вице-председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам парламента Молдавии Раду Мариан, который является депутатом от поддерживающей президента Молдавии Майю Санду правящей Партии действия и солидарности.

"Люди из окружения президента Турции обеспечивает ему [Плахотнюку] протекцию в Турции. Вы же понимаете, что мы не можем контролировать то, что происходит в Турции, мы не можем обязать турок выдать его нам", - цитирует в понедельник слова Мариана молдавское интернет-издание eNews, разместившее видео с его встречи с избирателями.

Парламентарий заверил, что молдавские власти прилагают все усилия, чтобы привезти Плахотнюка домой. "Но это будет не быстро, потому что необходимо все делать через Интерпол, необходимы всякого рода разрешения. И это будет во многом зависеть от того, как будут делать свою работу прокуроры", - разъяснил депутат.

Ищут в Молдавии и России

Генеральная прокуратура Молдавии назвала Плахотнюка главной фигурой в деле о хищении €1 млрд из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В России он заочно осужден, в том числе по обвинениям в наркоторговле и легализации средств, полученных преступным путем.

Будучи главой Демократической партии Молдавии Плахотнюк в 2016 году путем подкупа и шантажа смог взять под свой контроль парламент, судебную систему и Конституционный суд. Несмотря на массовые протесты оппозиции, олигарха поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. Сделано это было на фоне публикации статьи в газете New York Times генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, в которой Молдавия была объявлена страной, захваченной олигархом. В благодарность США за поддержку Плахотнюк в 2017 году запретил членам правительства ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.

Олигарх бежал из Молдавии в США после смены власти в июне 2019 года после краткой беседы с американским послом Дереком Хоганом. Кишинев направил Вашингтону запрос на его экстрадицию с целью привлечения олигарха к ответственности, однако получил отказ. Затем Хоган сообщил журналистам, что беглый олигарх добровольно покинул эту страну после того, как ему и членам его семьи запретили въезд на территорию США.

По сообщениям СМИ Молдавии, перебравшийся из США в Турцию Плахотнюк стал гражданином этой страны по программе "Гражданство в обмен на инвестиции", а турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам.