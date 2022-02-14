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Страны G7 продолжат пристально следить за ситуацией вокруг Украины

Министр финансов Японии подчеркнул, что дальнейшая "военная агрессия России" против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) продолжат пристально наблюдать за нынешней ситуацией вокруг Украины. Об этом в понедельник сообщил журналистам в Токио министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, комментируя опубликованное заявление глав финансовых ведомств этого неформального объединения.

"G7 продолжит пристально следить за ситуацией, а его участники будут и дальше тесно взаимодействовать [по украинскому вопросу]", - приводит слова Судзуки телеканал NHK. Министр также процитировал текст заявления, подчеркнув, что дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом.

В заявлении G7, опубликованном 14 февраля на сайте правительства Великобритании, говорится о готовности стран объединения в случае вторжения России на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой "масштабные и незамедлительные последствия" для экономики РФ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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Кризис на Украине
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