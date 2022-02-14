Австрийские дипломаты и наблюдатели ОБСЕ остаются работать на Украине

ВЕНА, 14 февраля. /ТАСС/. Австрийские дипломаты посольства республики продолжат работу в Киеве, Австрия также оставляет своих наблюдателей в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в МИД Австрии в ответ на соответствующий запрос.

СММ ОБСЕ сообщила в воскресенье, что некоторые государства - участники ОБСЕ решили вывести своих наблюдателей из состава миссии на Украине в течение нескольких дней, однако миссия продолжит выполнять ее мандат с наблюдателями, размещенными в 10 городах. Ранее некоторые страны также решили вывезти персонал их посольств из Киева.

По словам представителя австрийского внешнеполитического ведомства, от Австрии в состав СММ ОБСЕ входят 12 человек, четверо из которых находятся на неподконтрольных правительству Украины территориях в Донецке и Луганске. Решение об их дальнейшем использовании на местах принимается в ОБСЕ.

"Как продолжит удерживать позиции посольский персонал в Киеве, так и Австрия продолжит поддерживать СММ личным составом. Полная работоспособность Специальной мониторинговой миссии может быть сохранена только при активном участии. ОБСЕ может рассчитывать на поддержку Австрии", - отметили в МИД.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.