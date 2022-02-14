В Латвию на учения прибудут 22 боевых вертолета США Apache и сотни единиц военной техники

РИГА, 14 февраля. /ТАСС/. Боевые вертолеты США Apache, значительное число военнослужащих союзников и сотни единиц боевой техники прибудут в ближайшее время в Латвию для участия в совместных военных учениях с Национальными вооруженными силами (НВС) республики. Об этом в понедельник сообщает агентство LETA со ссылкой на министерство обороны страны.

"Совместные военные учения дадут возможность повысить оперативную совместимость воинских частей союзников в ходе тактических операций, включая демонстрацию потенциала в условиях зимы, тренировку разведывательных навыков, проверку способности инфраструктуры НВС принимать прибывающие подразделения и проводить тренировки подразделений противовоздушной обороны", - указывает оборонное ведомство. По его данным, до 16 февраля в Латвию также прибудет подразделение из 100 солдат Вооруженных сил Италии.

На территории Латвии с 18 февраля по 23 марта будут проходить международные военные учения Saber Strike 22 под руководством командования ВС США в Европе. До 18 февраля по дорогам общего пользования с конвоем прибудут приблизительно 400 военнослужащих США и 100 единиц техники, а также ожидается прибытие 22 боевых вертолетов AH-64 Apache. Из Литвы по дорогам общего пользования до 28 февраля прибудут примерно 800 военнослужащих США и до 250 единиц военной техники.

В свою очередь с 28 февраля по 11 марта в Латвии пройдут международные военные маневры Crystal Arrow 22, организованные механизированной пехотной бригадой сухопутных войск НВС. Ожидается, что в этих учениях примут участие порядка 2,8 тыс. солдат и земессаргов (ополченцев) из Латвии и США, а также из десяти других стран, входящих в дислоцированный в республике многонациональный батальон НАТО. Кроме того, будут задействованы свыше 300 единиц наземной и воздушной техники.

В рамках учений ВВС США в Европе в марте в каждой из стран Балтии будут находиться авиатанкеры КС-135 для проведения совместных учений с дислоцированными в Эстонии истребителями ВС США F-15.

Дальнейший план учений

Ряд военных учений также запланирован в мае. В ходе маневров спецназа по урегулированию кризисов Trojan Footprint North будут развивать взаимное сотрудничество силы специального назначения США совместно с латвийским командованием специальными операциями и земессаргами. Во время учений Swift Response вооруженные силы США, Латвии, Польши и Чехии отработают разведку, поддержку операций союзников по проникновению и противодесантные операции с участием более десятка единиц военной техники ВВС США.

Военные учения Defender Europe будут организованы для проверки возможностей инфраструктуры НВС по приему прибывающих подразделений и для оценки эффективности подразделения по интеграции сил НАТО в Латвии. С этой целью в Латвии будут находиться свыше 700 военнослужащих США и более 20 единиц боевой техники Военно-воздушных и Сухопутных сил США. В свою очередь запланированные на конец мая и начало июня учения Astral Knight будут сосредоточены на тренировках по проведению воздушных операций с участием ВВС США на боевых самолетах и системах ПВО.