МИД Малайзии призвал своих граждан на Украине срочно зарегистрироваться в посольстве

СИНГАПУР, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Малайзии призвали граждан, которые находятся на территории Украины, срочно пройти регистрацию в посольстве. Об этом в понедельник сообщила газета New Straits Times со ссылкой на Министерство иностранных дел Малайзии.

"Министерство настоятельно призывает всех граждан Малайзии, которые в настоящее время находятся в Украине, но еще не зарегистрировались в посольстве в Киеве, немедленно связаться с посольством и пройти регистрацию", - отметили в малайзийском посольстве на Украине.

МИД Малайзии также призвал своих граждан уделять предельное внимание собственной безопасности и выполнять все инструкции украинских властей.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений. Пресс-секретарь предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.