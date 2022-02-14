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Кризис на Украине

В Раде заявили, что украинские власти выработают единую позицию по минским соглашениям

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ранее призвала украинский парламент дать оценку минским договоренностям, которые, по ее словам, являются невыполнимыми

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук не исключает, что в понедельник на закрытом заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) будет выработана единая позиция всех ветвей власти в отношении минских соглашений.

"Верховная рада, правительство и президент выработают единую позицию относительно минских договоренностей. Не исключаю, что, возможно, этот вопрос будет обсуждаться и на закрытом заседании под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова в понедельник", - сказал Стефанчук в понедельник на брифинге.

Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Раде Юлия Тимошенко ранее сегодня призвала украинский парламент дать оценку минским договоренностям, которые, по ее словам, угрожают суверенитету страны и являются невыполнимыми.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был согласован главами "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в феврале 2015 года в столице Белоруссии. Этот документ получил поддержку Совбеза ООН и стал основой всех дальнейших мирных переговоров. Минские договоренности предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Минские соглашения остаются нереализованными, так как украинская сторона отказывается от выполнения их политических пунктов, предполагающих прямой диалог с представителями Донбасса о будущем статусе региона.

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