В Раде заявили, что украинские власти выработают единую позицию по минским соглашениям

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук не исключает, что в понедельник на закрытом заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) будет выработана единая позиция всех ветвей власти в отношении минских соглашений.

"Верховная рада, правительство и президент выработают единую позицию относительно минских договоренностей. Не исключаю, что, возможно, этот вопрос будет обсуждаться и на закрытом заседании под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова в понедельник", - сказал Стефанчук в понедельник на брифинге.

Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Раде Юлия Тимошенко ранее сегодня призвала украинский парламент дать оценку минским договоренностям, которые, по ее словам, угрожают суверенитету страны и являются невыполнимыми.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был согласован главами "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в феврале 2015 года в столице Белоруссии. Этот документ получил поддержку Совбеза ООН и стал основой всех дальнейших мирных переговоров. Минские договоренности предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Минские соглашения остаются нереализованными, так как украинская сторона отказывается от выполнения их политических пунктов, предполагающих прямой диалог с представителями Донбасса о будущем статусе региона.