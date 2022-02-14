В Черногории подали иск против экс-премьера Здравко Кривокапича

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Представитель Социал-демократической партии Черногории Мирко Станич подал иск в Основную государственную прокуратуру против экс-премьера страны Здравко Кривокапича. Об этом в понедельник сообщило национальное телевидение страны RTCG.

Сообщается, что 4 февраля Кривокапич на заседании правительства, проходившем в режиме телеконференции, без консультаций с профильным министерством принял решение о внесении изменений в закон о получении черногорского гражданства. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий.

4 февраля черногорский парламент на чрезвычайном заседании вынес вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича. Голосование состоялось по инициативе вице-премьера Дритана Абазовича.

В настоящий момент политические партии ведут консультации по созданию новой коалиции либо по формированию правительства меньшинства.