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В Черногории подали иск против экс-премьера Здравко Кривокапича

Он покинул свой пост после вынесения вотума недоверия

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Представитель Социал-демократической партии Черногории Мирко Станич подал иск в Основную государственную прокуратуру против экс-премьера страны Здравко Кривокапича. Об этом в понедельник сообщило национальное телевидение страны RTCG.

Сообщается, что 4 февраля Кривокапич на заседании правительства, проходившем в режиме телеконференции, без консультаций с профильным министерством принял решение о внесении изменений в закон о получении черногорского гражданства. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий. 

4 февраля черногорский парламент на чрезвычайном заседании вынес вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича. Голосование состоялось по инициативе вице-премьера Дритана Абазовича.

В настоящий момент политические партии ведут консультации по созданию новой коалиции либо по формированию правительства меньшинства.

Теги
ЧерногорияКривокапич, Здравко
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