Король Бахрейна получил письмо от Путина

КАИР, 14 февраля. /ТАСС/. Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа получил письмо от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства королевства.

Отмечается, что письмо касается "тесных дружественных отношений между двумя странами". Документ передал монарху глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, который принял в понедельник посла РФ Игоря Кремнева. Указывается, что в ходе встречи стороны "рассмотрели прочные дружественные отношения между Бахрейном и Россией, а также обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества в интересах обеих стран и народов".

Делегация Совета Федерации РФ во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко находилась с 4 по 6 декабря прошлого года с визитом в Бахрейне, где прошли встречи с руководством страны. Перед вылетом из арабского государства Матвиенко рассказала, что Аль Халифа ждет Путина с визитом и сам хотел бы посетить Москву.