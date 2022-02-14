Министры финансов G20 встретятся в Джакарте 17-18 февраля

СИНГАПУР, 14 февраля. /ТАСС/. Министры финансов стран Группы двадцати (G20) проведут первую встречу под председательством Индонезии в Джакарте 17-18 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на информационном портале правительства Индонезии.

"Встреча министров финансов и глав центральных банков пройдет 17-18 февраля 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча пройдет как в онлайн, так и в офлайн-формате. При этом представители восьми стран примут участие во встрече по видеосвязи, включая представителей России, Китая и Индии.

Ранее 14 февраля глава ЦБ Индонезии Перри Варджио сообщил, что темами встречи станут восстановление экономик стран "двадцатки" после пандемии, цифровизация и борьба с инфляцией.

1 декабря 2021 года Индонезия впервые в своей истории официально заняла председательство в G20. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее обещал сосредоточить внимание на вопросах экономического восстановления, энергетического перехода и цифровой трансформации. Кроме того, он сообщил, что итоговый саммит запланирован на 30-31 октября 2022 года, который пройдет на индонезийском острове Бали в очном формате.

Группа была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - США, Канады, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Членами Группы являются 19 стран (наряду со странами-учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция и ЮАР) и Евросоюз (все - с 1999 года).