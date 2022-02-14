Глава британского МИД утверждает, что РФ "может вторгнуться на Украину в любой момент"

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила в понедельник с утверждением, что Россия может вторгнуться на Украину "в любой момент".

"Последняя информация говорит о том, что Россия может вторгнуться в любой момент. Мы призываем Кремль к деэскалации. Наши усилия сосредоточены на обеспечении сохранности и безопасности британских подданных на Украине", - сказано в заявлении руководителя британского внешнеполитического ведомства, распространенного по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета, которое состоялось под председательством Трасс.

"Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить вторжение, но готовимся к худшему. Защита британских подданных - наш основной приоритет. Мы призываем Россию снизить напряженность и вступить в основательные переговоры", - отмечается в сообщении.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.