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Кабмин Сербии направил президенту предложение о роспуске парламента

Очередные президентские, а также внеочередные парламентские выборы и внеочередные выборы в горсовет Белграда пройдут 3 апреля

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Сербии направило президенту республики предложение о роспуске парламента. Об этом говорится в заявлении кабмина, опубликованном в понедельник.

"Правительство Сербии приняло на сегодняшнем заседании предложение президенту Республики Сербия распустить Народную скупщину. Если предложение будет принято, после роспуска парламента правительство войдет в технический мандат. Все свои обязанности в техническом мандате правительство продолжит выполнять в полном объеме", - говорится в сообщении.

Очередные президентские, а также внеочередные парламентские выборы и внеочередные выборы в горсовет Белграда пройдут в один день - 3 апреля.

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