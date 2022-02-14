Кабмин Сербии направил президенту предложение о роспуске парламента

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Сербии направило президенту республики предложение о роспуске парламента. Об этом говорится в заявлении кабмина, опубликованном в понедельник.

"Правительство Сербии приняло на сегодняшнем заседании предложение президенту Республики Сербия распустить Народную скупщину. Если предложение будет принято, после роспуска парламента правительство войдет в технический мандат. Все свои обязанности в техническом мандате правительство продолжит выполнять в полном объеме", - говорится в сообщении.

Очередные президентские, а также внеочередные парламентские выборы и внеочередные выборы в горсовет Белграда пройдут в один день - 3 апреля.