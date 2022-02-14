Замгоссекретаря США обсудила с представителем Еврокомиссии ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и глава кабинета руководителя Еврокомиссии Берн Зиберт провели в понедельник телефонный разговор по ситуации вокруг Украины в развитие недавних консультаций американского лидера Джо Байдена с рядом коллег из ЕС. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Как отмечается в распространенном им письменном заявлении, Шерман и Зиберт побеседовали в развитие видеоконференции, которая состоялась 11 февраля с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также генерального секретаря НАТО и главы Еврокомиссии.

Шерман и Зиберт "обсудили дипломатические усилия, призывающие Россию осуществить деэскалацию и выбрать дипломатию, а также подтвердили, что дальнейшая российская эскалация столкнется с масштабными скоординированными последствиями", что Москве пришлось бы заплатить "высокую цену" за такие шаги, уточнил Прайс. По его свидетельству, Зиберт и Шерман повторили, что США и ЕС будут поддерживать "прочную трансатлантическую координацию" действий в отношении России, готовы оказывать "непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.