Канцлер ФРГ перепутал Белоруссию с Молдавией, говоря об учениях России

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц, коснувшись в своей речи во время визита в Киев учений России, перепутал Молдавию с Белоруссией.

"Мы все вместе имеем дело с очень серьезным вызовом - это опасная ситуация на границах Украины. Там находится очень много солдат России и военной техники", - утверждал он в понедельник на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы видим это на море, мы видим это в свете учений в Молдавии", - сказал Шольц. Затем он поправился, отметив, что речь идет об учениях, которые проводятся в Белоруссии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.