Минобороны Британии направит военных в Литву для участия в сборе разведданных и наблюдении

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Британские военнослужащие будут направлены в Литву в связи с высказываемой Вильнюсом обеспокоенностью ситуацией на границах Украины. Об этом сообщил в понедельник глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Соединенное Королевство и Литва разделяют обеспокоенность по поводу наращивания численности российских войск на границе с Украиной и разворачивающегося миграционного кризиса на границе [балтийской республики] с Белоруссией. Я распорядился о размещении небольшого числа военнослужащих на двусторонней основе, чтобы помочь с решением этих проблем", - заявил Уоллес, слова которого приводятся в распространенном ведомством сообщении.

В Минобороны подчеркивают, что задачей британских военных будет оказание помощи литовским коллегам в "сборе разведданных, осуществлении рекогносцировки и наблюдения". Подчеркивается, что британские силы, численность которых не указывается, дадут Литве больше возможностей "противостоять давлению вдоль границы с Белоруссией".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.