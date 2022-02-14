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Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и хочет решить вопросы путем переговоров

Президент Украины отметил, что "и Донбасс, и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем"

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к согражданам заявил, что страна стремится к миру и хочет решить все вопросы исключительно путем переговоров.

"Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не претендуем на чужое, но и своего не отдадим",- сказал он.

По словам президента, Украина заручилась дипломатической поддержкой со стороны практически всех "лидеров цивилизованного мира", большинство из которых посетили и поддержали страну или сделают это в ближайшее время. "Все признают, что от Украины, от нашей армии зависит безопасность Европы", - добавил глава государства.

Теги
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