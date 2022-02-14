Нидерланды открыли во Львове центр экстренной помощи для своих граждан

ГААГА, 14 февраля. /ТАСС/. Центр экстренной помощи открыт во Львове для голландцев, которым требуется консульская поддержка. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении правительства Нидерландов.

Как напомнили власти, ранее была опубликована рекомендация не совершать поездки на Украину, а численность сотрудников посольства в Киеве была сокращена до минимума. "Консульский отдел посольства закрыт до дальнейшего уведомления, - отмечается в сообщении. - Однако голландцы по-прежнему могут получить срочную консульскую помощь на Украине. В специальном центре во Львове можно получить необходимые документы, такие как временный паспорт или срочная виза для членов семьи".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.