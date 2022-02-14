Глава МИД Франции призвал к продолжению упорного диалога с Россией для деэскалации кризиса

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к продолжению упорного диалог с Россией для деэскалации ситуации на Украине.

"Я никогда не видел такого единства среди европейцев как сейчас. При этом необходим упорный диалог. Нужно проявлять упорство, чтобы вести долгие переговоры, такие, как были у президента Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. <...> Нужно вести упорный диалог, пытаться искать способы избежать конфликтной ситуации, которая приведет к наступлению тяжелых последствий для всех, и, прежде всего, для России", - сказал Ле Дриан в понедельник в эфире телеканала France 5.