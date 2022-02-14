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Кризис на Украине

Киев призвал ООН принимать активное участие в снижении напряженности вокруг Украины

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, они с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем обсудили способы деэскалации кризиса безопасности

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что ООН должна принимать активное участие в дипломатических усилиях Украины и партнеров по снижению напряженности вокруг Донбасса. Об этом он заявил в понедельник во время разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

"Уверен - ООН может и должна принимать активное участие в дипломатических усилиях Украины и партнеров по снижению напряженности", - написал Кулеба в Twitter.

По его словам, стороны обсудили способы деэскалации кризиса безопасности."Важный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем о способах деэскалации кризиса безопасности, созданного Россией. Дипломатия - единственный ответственный путь", - написал глава МИД.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеГутерриш, АнтониуКулеба, Дмитрий Иванович
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