СМИ: почти 1,7 млн граждан Словении смогут проголосовать на парламентских выборах

ЛЮБЛЯНА, 14 февраля. /ТАСС/. Почти 1,7 млн словенских граждан смогут принять участие в парламентских выборах весной текущего года. Об этом в понедельник сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

Отмечается, что 24 апреля 2022 года 1 699 433 избирателя, имеющих право голоса, смогут сделать свой выбор. Среди них более 100 тыс. избирателей, проживающих за рубежом, которые смогут проголосовать по почте или в дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики.

В ходе выборов будут также избраны депутаты, которые будут представлять итальянское и венгерское национальные меньшинства.

Ранее агентство сообщило о том, что парламентские выборы весной текущего года обойдутся Словении в €4,7 млн. Отмечалось, что может быть потрачено еще больше, так как необходимо будет соблюдать действующие в стране в период пандемии коронавируса ограничительные меры. В частности, на всех избирательных пунктах должны будут иметься в распоряжении дезинфицирующие средства.