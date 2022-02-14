МВД Чехии направит полицейских в Словакию на границу с Украиной, если поступит запрос

ПРАГА, 14 февраля. /ТАСС/. Чехия направит в Словакию полицейских на укрепление границы этой страны с Украиной, если из Словакии поступит соответствующая просьба. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь чешского министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.

"Мы надеемся на успех дипломатических переговоров [об урегулировании ситуации на российско-украинской границе], но одновременно готовимся к наихудшему сценарию, - отметил он. - При обострении ситуации [вокруг Украины] и поступлении соответствующей просьбы от Словакии мы готовы направить на словацко-украинскую границу полицейских, чтобы они помогали [словацким] коллегам, как это происходит в [Северной] Македонии или Венгрии".

Чешские полицейские, по словам Кратошки, прекрасно проявили себя при охране границы Венгрии и Сербии. Подразделение, состав которого периодически обновляется на основе ротации, состоит из 40 стражей порядка. Осенью прошлого года венграми с их помощью были задержаны 6 тыс. нелегальных беженцев, пытавшихся проникнуть на территорию Евросоюза.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.