В ООН анализируют решение властей Украины о санкциях против телеканала "НАШ"

ЖЕНЕВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в настоящее время анализирует решение президента Украины о введении в действие санкций в отношении компаний, владеющих телеканалом "НАШ". Об этом заявила в понедельник ТАСС официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел, подчеркнув, что какие-либо ограничения свободы выражения мнения должны соответствовать международным требованиям в сфере прав человека.

Она напомнила, что УВКПЧ "продолжает скрупулезный мониторинг воздействия санкций, введенных украинскими властями в 2021 году, которые привели к закрытию нескольких телеканалов и медийных онлайн-изданий". В настоящее время это управление "изучает решение президента [Украины] от 11 февраля 2022 года об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое привело к закрытию телеканала "НАШ". "Мы поднимем любые озабоченности по поводу прав человека перед правительством Украины, как мы делали это в отношении предыдущих решений", - заверила Троссел.

"Мы отмечаем, что государства могут легитимно вводить меры для противодействия терроризму и для защиты национальной безопасности и общественного порядка. Однако какие-либо ограничения права на свободное выражение мнения должны соответствовать требованиям, установленным международным законодательством в сфере прав человека", - резюмировала официальный представитель УВКПЧ.

Санкции против телеканала "НАШ"

В пятницу СНБО Украины ввел максимальные санкции против компаний "Наша Прага", "Наш 24", "НАШ 365", владеющих телеканалом, и зарегистрированной на Кипре Demosena Investments Ltd сроком на пять лет. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что ограничения введены из-за связи канала с офшорами на Кипре по представлению Службы безопасности Украины. Позже был обнародован указ президента Украины о введении санкций в действие. Телеканал продолжает вещать только на видеохостинге YouTube.

Телеканал "НАШ" принадлежал семье политика Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году - от партии "Оппозиционный блок". В прошлом году Мураев передал управление каналом его сотрудникам.

Не первый случай

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик" и к их владельцу депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм". Телеканалы заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля прошлого года. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили его эфирное вещание.

Заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф заявила на сессии Совета по правам человека ООН в Женеве в октябре прошлого года, что санкции властей Украины, приведшие к закрытию трех телеканалов, а также ограничения, введенные на доступ к интернет-изданиям, не соответствуют международным стандартам свободы выражения мнения.