Глава Минобороны ФРГ поставила под сомнение дальнейшее пребывание солдат Бундесвера в Мали

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и ее малийский коллега полковник Садио Камара провели телефонный разговор, в ходе которого представительница ФРГ выразила опасения по поводу дальнейшего пребывания германских военнослужащих на территории Мали.

"Без четкого пути к демократически легитимному правительству я не вижу оснований для дальнейшего пребывания германских солдат в Мали", - приводит слова Ламбрехт агентство DPA. При этом она вновь указала на необходимость скорейшего проведения выборов в стране, а "не через 4-5 лет". Глава Минобороны ФРГ также подчеркнула, что безопасность германских солдат должна быть безоговорочно гарантирована.

"С малийской стороны не должно быть никаких ограничений. Использование наших разведывательных беспилотников, например, должно быть возможно в любое время, на постоянной основе и в соответствии с требованиями приказа", - подытожила она. Кроме того, Ламбрехт заметила, что в скором времени планирует вновь обменяться мнениями с министром обороны Мали по текущей ситуации в стране. До тех пор она ожидает "надежных обязательств от правительства Мали".

Ранее председатель комитета по обороне Бундестага (парламента ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что властям Германии следует подготовить план вывода частей Бундесвера (вооруженных сил) из Мали на случай обострения ситуации в африканской стране. Однако она заметила, что будет неблагоразумно в спешке покидать страну. В связи с этим, по словам политика, ФРГ уже сейчас нужна стратегия на случай, если будет решено, что не следует держать германских солдат в стране.

Германские военнослужащие задействованы в двух миссиях в Мали. Первая - инструкторская EUTM, вторая - Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Численность германских военных, участвующих в EUTM, составляет около 330 человек. В операции MINUSMA задействованы порядка 1,1 тыс. солдат Бундесвера. Решение о продлении участия контингента ФРГ в Мали должно быть принято Бундестагом в мае.

Ситуация в Мали

В последние недели существенно обострились отношения властей Мали с рядом европейских стран, в первую очередь с Францией. 31 января французскому послу было предложено покинуть африканское государство. По данным газеты Journal du Mali, напряженность в отношениях возникла после критики Парижа в адрес военных властей Мали, которые отказались проводить президентские выборы в намеченные сроки.

Мали с лета позапрошлого года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Мали находится сейчас под жесткими санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки, которое требует от военного руководства скорейшего восстановления гражданской формы правления и проведения выборов.