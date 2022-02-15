Генпрокурор в Ливане распорядилась принудительно доставить на допрос главу Центробанка

БЕЙРУТ, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор провинции Горный Ливан Гада Аун выдала ордер на принудительный привод на допрос во вторник, 15 февраля, управляющего Центробанком страны Риада Саляме, который подозревается в расхищении общественных фондов. Об этом Аун сообщила в понедельник в интервью телеканалу Al Jadeed.

"Я приняла такое решение после того, как Саляме трижды не явился на допрос в назначенное время", - сказала она. Аун, ведущая следствие по делу о финансовых махинациях главы ЦБ Ливана, наложила арест на недвижимость, которой владеет Саляме в горном районе Метн, и распорядилась о конфискации приобретенных им автомобилей класса "люкс".

11 января генпрокурор передала ливанским органам безопасности распоряжение, в соответствии с которым главе Центробанка "запрещены поездки за пределы Ливана воздушным, морским и сухопутным путем". Как отметила Аун, она пошла на такую меру после того, как появились "важные улики и доказательства в материалах предварительного расследования". Судебный иск против Саляме инициировали адвокаты из неправительственной организации "Народ хочет смены режима".

Агентство Bloomberg в марте прошлого года сообщало, что управляющему ЦБ Ливана грозят санкции США и Евросоюза, которые предусматривают замораживание банковских счетов и блокирование коммерческой деятельности за рубежом. Во Франции, Швейцарии и ряде других европейских стран проверяют данные о совершенных им незаконных переводах нескольких сотен миллионов долларов в зарубежные банки, Саляме подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении.

Валютные резервы ЦБ Ливана за 2019-2020 годы уменьшились на $31 млрд, что привело к финансовому коллапсу. Участники массового протестного движения против коррупции в Ливане назвали 70-летнего Риада Саляме, который возглавляет Центробанк с 1993 года, главным виновником обвала национальной денежной единицы - ливанского фунта, который за последние два года обесценился на 90%.

Сам Саляме отрицает обвинения в свой адрес и считает, что его пытаются сделать "козлом отпущения". Он утверждает, что "сфабрикованное против него дело преследует цель создать у общественности впечатление, будто бы он присвоил себе все деньги Ливана".

Аудит Центробанка

В октябре прошлого года в соответствии с требованием Международного валютного фонда началась аудиторская проверка Центробанка Ливана, которую проводит базирующаяся в Нью-Йорке международная компания Alvarez and Marsal. Как считает президент республики Мишель Аун, "банковская проверка позволит установить виновников финансового и экономического коллапса, а также ответственных за хищение бюджетных средств". По его мнению, "только таким путем ливанское государство сможет вернуть доверие граждан и мировых финансовых кругов".

Глава государства пообещал, что "все те, кто растратил общественные фонды и предоставленные Ливану кредиты, будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание".