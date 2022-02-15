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Заседание руководителей стран ЕАЭС состоится в мае 2022 года

Глава киргизского кабмина Акылбек Жапаров предположил, что саммит может пройти на побережье озера Иссык-Куль

БИШКЕК, 15 февраля. /ТАСС/. Заседание руководителей входящих в состав Евразийского экономического совета (ЕАЭС) государств состоится в мае текущего года в Киргизии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке глава киргизского кабмина Акылбек Жапаров.

"Заседание Совета глав государств - участников ЕАЭС состоится в нашей республике в мае текущего года", - сказал он.

Жапаров предположил, что саммит может пройти на побережье озера Иссык-Куль.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Теги
КиргизияЖапаров, Акылбек Усенбекович
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