На учениях в Белоруссии осуществляют пуски ракет комплексами "Точка"

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Пуски ракет тактическими ракетными комплексами "Точка" проходят во вторник в Белоруссии в рамках белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"На участке местности "Полесский" осуществляются пуски ракет тактическими ракетными комплексами "Точка". Ракетные подразделения ВС РФ перемещаются в назначенный район", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В соответствии с планами учений на полигоне Гожский подразделения механизированной бригады белорусской армии отрабатывают вопросы выхода на рубежи блокирования и ведения оборонительного боя. В это же время часть сил и средств авиационной группировки перебазируется на аэродром Лида, проинформировали в пресс-службе ведомства. По ее информации, на полигоне Брестский отрабатываются вопросы уничтожения условного незаконного вооруженного формирования подразделениями российской мотострелковой бригады.

На участке местности "Барановичи" подразделения белорусской механизированной бригады и подразделения морской пехоты ВС РФ при поддержке авиации ведут учебные боевые действия на рубежах маневренной обороны, обеспечивая выход из учебного боя первого эшелона, сообщили в Минобороны. На участке местности "Лунинец", как информируют, зенитные ракетные подразделения Вооруженных сил РФ осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по ПВО. "Штурмовая авиация Воздушно-космических сил ВС РФ отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне Ружанский, полигонах Обуз-Лесновский и Осиповичский", - отметили в Минобороны Белоруссии.