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В Киргизии задержали члена правления Российско-Киргизского фонда развития

Нурлану Мамытову предъявлено обвинение по делу о коррупции

БИШКЕК, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии во вторник задержали и доставили в следственный изолятор члена правления Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Нурлана Мамытова. Об этом сообщило киргизское информационное агентство 24.kg.

По данным источника агентства в Первомайском суде Бишкека, Мамытову предъявлено обвинение по делу о коррупции, он арестован до 8 марта. В ГКНБ пока не комментируют данное задержание, говорится в сообщении.

Мамытов назначен членом правления РКФР в июне 2021 года.

РКФР создан на основании двухстороннего межправительственного соглашения. Главной его задачей обозначено оказание поддержки киргизским предприятиям в адаптации к условиям Евразийского экономического союза, в состав которого республика вошла в августе 2015 года. Фонд также занимается льготным кредитованием наиболее перспективных проектов. Российская сторона внесла в уставный капитал РКФР $500 млн.

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