{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минске считают, что Литва и Польша не принимают мер для ускорения проезда фур на границе

В белорусских пунктах очереди на выезд в Литву ожидают 2780 фур

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Литва и Польша не принимают мер по ускорению оформления большегрузных автомобилей на границе с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Госпогранкомитета Белоруссии.

"За прошедшие сутки литовские контрольные службы оформили 57% грузовиков от пропускной способности", - отметили в погранведомстве.

Литва продолжает обновление таможенных баз, что увеличивает время пересечения границы.

"В настоящее время штатный режим работы, запланированный на 15 февраля, не возобновлен", - констатировали в погранкомитете.

По информации ведомства, в белорусских пунктах пропуска очередь на выезд в Литву ожидают 2 780 фур. Через польские пункты пропуска в страны ЕС въехало только 70% транспортных средств от условленного количества. Самым загруженным по-прежнему остается маршрут через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи), где в очереди стоят 700 грузовиков. На белорусском погранпереходе Берестовица (с польской стороны Бобровники) скопилось 560 машин.

В белорусском Госпогранкомитете уточнили, что за прошедшие сутки в Латвию грузовой транспорт въезжал без задержек. Тем не менее в очереди на выезд в эту страну стоят 840 фур.

Теги
БелоруссияЛатвияЛитваПольша
СМИ: при взрыве на востоке Ирака пострадали офицер и три солдата
Пострадавших доставили в больницу, на месте происшествия работает подкрепление
Читать полностью