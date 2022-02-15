В Минске считают, что Литва и Польша не принимают мер для ускорения проезда фур на границе

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Литва и Польша не принимают мер по ускорению оформления большегрузных автомобилей на границе с Белоруссией. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Госпогранкомитета Белоруссии.

"За прошедшие сутки литовские контрольные службы оформили 57% грузовиков от пропускной способности", - отметили в погранведомстве.

Литва продолжает обновление таможенных баз, что увеличивает время пересечения границы.

"В настоящее время штатный режим работы, запланированный на 15 февраля, не возобновлен", - констатировали в погранкомитете.

По информации ведомства, в белорусских пунктах пропуска очередь на выезд в Литву ожидают 2 780 фур. Через польские пункты пропуска в страны ЕС въехало только 70% транспортных средств от условленного количества. Самым загруженным по-прежнему остается маршрут через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи), где в очереди стоят 700 грузовиков. На белорусском погранпереходе Берестовица (с польской стороны Бобровники) скопилось 560 машин.

В белорусском Госпогранкомитете уточнили, что за прошедшие сутки в Латвию грузовой транспорт въезжал без задержек. Тем не менее в очереди на выезд в эту страну стоят 840 фур.