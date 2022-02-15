СМИ: Латвия пока не будет отзывать своих солдат, служащих на Украине

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Латвийские власти пока не будут выводить служащий на Украине состав Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии. Об этом во вторник сообщает агентство Leta со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Каспарса Галкинса.

Латвия уже на протяжении нескольких лет регулярно направляет на Украину военных инструкторов, которые проводят обучение вооруженных сил этой страны. Как указал Галкинс, Латвия в настоящее время не будет отзывать своих инструкторов, однако НВС вместе со своими партнерами постоянно следят за развитием событий и проводят анализ рисков.

Министерство обороны Латвии 21 января сообщило, что поставит Украине зенитные ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и сухие продукты питания. Оборонное ведомство также подготовило проект решения об отправке военных инструкторов для участия в операции Unifier, которую правительство Канады проводит на Украине. Как отметил ранее госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс, Латвия планирует отправить на Украину не более десяти солдат, однако парламент республики еще не утвердил это решение.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Кроме того, состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.