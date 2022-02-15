Генсек ОДКБ на заседании СБ ООН обсудит сотрудничество организаций

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по теме "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержку международного мира и безопасности: Сотрудничество между ООН и ОДКБ" в формате видеоконференции. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе мероприятия планируется обсудить пути развития сотрудничества между двумя организациями с учетом весомой роли ОДКБ в обеспечении безопасности на евразийском пространстве", - указал он.

В частности, по словам Зайнетдинова, акцент планируется сделать на противодействии террористическим и наркоугрозам, в том числе исходящим с территории Афганистана, а также перспективах подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН.