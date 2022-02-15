В партии "Альтернатива для Германии" заявили, что Крым фактически является территорией РФ

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Представитель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернд Бауман заявил, что Крым фактически является территорией России.

"Фактически Крым в [составе] России", - отметил Бауман во вторник. При этом он подчеркнул, что исторически эта территория также принадлежит России, что нужно признать. "Это было бы хорошим частичным результатом, если бы это было урегулировано", - констатировал представитель АдГ, говоря о путях снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Что касается разрешения нынешней ситуации вокруг Украины, то Бауман призвал к "комплексному решению в области безопасности <...> с участием России и США". В проекте заявления парламентской группы АдГ говорится о "статусе нейтралитета" для Украины. Германия, по его мнению, должна попытаться действовать в этом направлении.

В пятницу лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла в эфире телеканала ZDF высказал мнение, что воссоединение Крыма с Россией является состоявшимся фактом. Глава АдГ призвал принять то, что Крым стал территорией РФ. Россия, по его словам, "определенно больше не отдаст" Крым. Хрупалла напомнил, что население полуострова ранее на референдуме проголосовало за воссоединение с РФ.