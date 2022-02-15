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В Белоруссии заявили, что Минск и Киев продолжат диалог по вопросам безопасности

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что поддержал инициативу украинского коллеги Алексея Резникова поговорить по телефону, чтобы "снять определенную напряженность", которая существует в результате проводимых учений, а также военно-политической обстановки

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Украина готовы возобновить военное сотрудничество и продолжить диалог по вопросам безопасности. Об этом заявил во вторник журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, рассказывая о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

"Показали друг другу, что открыты к диалогу, и определились, что наш диалог продолжится в дальнейшем", - отметил глава белорусского оборонного ведомства, которого цитирует агентство БелТА.

Хренин сказал, что им была поддержана инициатива украинского коллеги поговорить по телефону, чтобы "снять определенную напряженность, которая все-таки <...> существует в результате и проводимых учений, и вообще военно-политической обстановки вокруг наших стран". "Мы обсудили ряд болезненных тем, оговорили перспективы возобновления военного сотрудничества", - отметил белорусский министр.

Как сообщала пресс-служба белорусского Минобороны, главы военных ведомств Белоруссии и Украины в телефонном разговоре обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия. Министры обсудили проведение мероприятий подготовки вооруженных сил, выразив уверенность, что эти мероприятия не несут угроз безопасности двум странам.

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