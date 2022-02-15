Эстония будет развивать в ЕС сотрудничество по вопросам киберпространства

ТАЛЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Эстония в рамках ЕС намерена развивать сотрудничество по вопросам кибербезопасности, а также в цифровой сфере. Об этом заявила во вторник глава МИД республики Эва-Мария Лийметс.

"У нас есть возможность сыграть первопроходческую роль во внедрении электронной идентификации, в построении перспективной экономики данных, а также в продвижении концепции доверенного подключения по всему миру", - заявила она, выступая в Рийгикогу (парламенте) с годовым докладом по внешней политике.

Она добавила также, что важными направлениями внешней политики Эстонии являются защита прав человека, в особенности "женщин, девочек и коренных народов", а также свободы слова.

Лийметс заявила, что Эстония продолжит бороться с глобальным изменением климата. "Мы также продолжим работу над созданием сети морских ветряных электростанций по всему Балтийскому морю, что будет способствовать нашей безопасности", - сказала она.

Во вторник министр иностранных дел Эстонии выступила перед Рийгикогу с годовым докладом о внешней политике Эстонии, в котором рассказала о наиболее важных направлениях внешней политики страны.