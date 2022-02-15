В Минске заявили, что Белоруссия и РФ готовы обеспечить безопасность Союзного государства

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Российская Федерация на совместных учениях "Союзная решимость - 2022" никому не угрожают, демонстрируя готовность обеспечить безопасность Союзного государства. Об этом заявил журналистам во вторник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Мы никому не угрожаем, ни одно из государств не рассматриваем потенциальным противником", - отметил глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Как сказал Хренин, ход учений показывает, что "наши (Белоруссии и РФ - прим. ТАСС) системы управления (войсками - прим. ТАСС) очень четко сопрягаются". "Видим высокий уровень выучки войск и крепкий моральный дух. Мы готовы обеспечить безопасность нашего Союзного государства", - заявил глава белорусского Минобороны.

Он напомнил, что целями учения являются "недопущение и отражение внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействие террористическим вызовам и угрозам, обеспечение безопасности Союзного государства". Министр отметил, что в ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государств были проверена логистика, военная инфраструктура по приему группировок, размещению войск и различных материальных средств. "Этот экзамен выдержан", - констатировал глава Минобороны Белоруссии.

В соответствии с планами, учения "Союзная решимость - 2022" завершатся 20 февраля.