Коломойский назвал полезным для себя закон об олигархах на Украине

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украинский предприниматель Игорь Коломойский назвал полезным принятый в стране закон об олигархах, так как он соблюдает его нормы, а это гарантирует подтверждение законности происхождения его состояния.

"Полезный. С точки зрения минусов вообще никаких проблем", - ответил он на вопрос об этом законе в опубликованном во вторник интервью изданию "Украинская правда".

По его мнению, документ не угрожает влиятельным бизнесменам, если они будут его соблюдать. "Закон об олигархах призван снизить в целях государственной безопасности влияние некоторых лиц, прописать, как они должны себя вести, чего можно, а чего нельзя, ограничить в правах и возможностях. А если они будут нарушать, то посадить или расстрелять, лишить собственности, санкции ввести или еще что-то", - отметил Коломойский, подчеркнув, что его это не сильно беспокоит.

Он пояснил, что документ обязывает подавать электронную декларацию о доходах, и в случае их прозрачности олигарх не будет испытывать трудностей с финансовыми учреждениями не только на Украине, но и на Западе. "Теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона. Да, я в реестре олигархов. Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом. <...> Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе", - уверен Коломойский. Он обратил внимание, что это облегчит ему получение кредитов и ведение счетов на Западе.

По данным украинской редакции журнала Forbes, состояние Коломойского оценивается в $1,8 млрд.

Закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2021 года подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Документ предполагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определяют порядок включения их в реестр и последствия такого включения, вводит декларирование публичными служащими контактов с лицами из реестра.

Документ также дает определение олигарха. Таковыми названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации. Документ вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.