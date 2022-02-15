Франция считает позитивным сигналом возвращение российских войск в свои гарнизоны

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Франция считает позитивным сигналом информацию о начавшемся возвращении российских войск в свои гарнизоны после завершения учений Минобороны РФ. Об этом заявил во вторник официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце.

"Если эта информация подтвердится, то это будет отрадным известием, позитивным сигналом, который означал бы деэскалацию, к которой мы призывали", - сказал Атталь. "Таким образом, мы были правы, выступая за диалог с Россией", - отметил он, напомнив, что "на прошлой неделе президент республики Эмманюэль Макрон посетил Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным". "Макрон выступил с инициативой такого диалога, чтобы прийти к стабилизации ситуации и деэскалации", - подчеркнул Атталь.

Франция продолжит свою линию диалога с Россией, которой она придерживается. Об этом заявил Габриэль Атталь.

"Со стороны Франции за прошедшие недели и месяцы никогда не было чрезмерной реакции на ту или иную информацию. Мы должны придерживаться нашей линии диалога с Россией и поддержания единства с союзниками с целью деэскалации", - сказал он.

Атталь ожидает, что президент Франции Эмманюэль Макрон может переговорить в ближайшее время с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл во вторник с визитом в Москву. "У Макрона также запланированы другие телефонные разговоры на уровне глав государств", - сообщил Атталь, добавив, что эти контакты могут состоятся в ближайшие часы, хотя список собеседников пока не уточнен.