Зеленский обсудил с премьером Японии вопрос безопасности на Украине

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник по телефону обсудили ситуацию на Украине, в том числе тему безопасности.

"Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Говорили о текущей ситуации в регионе, вызовах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах", - написал Зеленский в Twitter.

Украинский лидер также поблагодари Кисиду "за твердую поддержку" Киева.

В свою очередь Кисида по результатам разговора проинформировал журналистов о том, что Токио выступает в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. По его мнению, напряженность на Украине следует снижать с помощью "упорных дипломатических усилий". Он заявил, что Япония в зависимости от дальнейшей ситуации в сотрудничестве с мировым сообществом и странами Группы семи (G7) намерена разработать подход, который включает возможность санкций против России.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.