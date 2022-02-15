Служба безопасности Украины начала учения в Запорожской и Харьковской областях

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник начала "контрдиверсионные учения" в Запорожской и Харьковской областях, которые продлятся до начала марта.

"С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Запорожской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения на территории Запорожской области, которые будут проходить до начала марта", - написал на странице в Facebook спикер управления СБУ по Запорожской области Сергей Левченко.

По его словам, целью учений станет "усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп". Отмечается, что обучение пройдет в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. На отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

Кроме того, с 15 февраля начала контрдиверсионные учения координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ по Харьковской области.

"Тренировки пройдут до начала марта на всей территории Харьковской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах", - сообщили в спецслужбе.