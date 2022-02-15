В США заявили, что не видят признаков деэскалации ситуации вокруг Украины с декабря

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не наблюдают никаких признаков снижения напряженности в ситуации вокруг Украины со стороны России с декабря 2021 года. Об этом сообщила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии заседания министров обороны стран альянса.

"Россия и раньше заявляла о деэскалации, но с декабря минувшего года мы не видели никаких признаков деэскалации, возвращения войск, мы видим их движение только в обратном направлении", - утверждала посол. "Мы внимательно изучаем сообщения [о завершении российских учений], но я пока не могу сказать многого. Эти сообщения только что получены, мы продолжаем их изучать и следить за ситуацией", - сказала она.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и уже во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. Позднее российское военное ведомство показало видеозапись погрузки бронетехники после завершения учений.