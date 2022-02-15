Израиль считает восстановление ядерной сделки с Ираном стратегической ошибкой

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Израиль считает, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возвращение в соглашение США являются стратегической ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью бахрейнскому изданию Al-Ayyam, опубликованном во вторник.

Отвечая на вопрос журналиста, существуют ли разногласия между правительствами Израиля и США относительно иранской ядерной сделки, Беннет сказал, что администрация президента Джо Байдена "полностью понимает" потребности Израиля в области безопасности. "Мы считаем, что заключение какого-либо соглашения с Ираном представляет собой стратегическую ошибку, поскольку такое соглашение даст ему возможность сохранить свой ядерный потенциал и получить сотни миллиардов долларов, которые укрепят его террористическую машину, наносящую ущерб множеству стран региона и мира", - добавил премьер.

Комментируя меморандум о взаимопонимании в военной области, который Израиль и Бахрейн подписали 3 февраля этого года, Беннет заявил, что основную угрозу для безопасности обеих стран представляет Иран. По его словам, исламская республика дестабилизирует весь регион и оказывает поддержку террористическим организациям, чтобы "уничтожить умеренные страны (арабские государства, которые признали резолюцию Совета Безопасности ООН № 242, принятую по итогам Шестидневной войны - прим. ТАСС), которые заботятся о благополучии своих народов и добиваются стабильности и мира".

Премьер-министр также заявил, что Израиль стремится к укреплению отношений с Бахрейном и развитию экономических связей между странами. Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества приведет к активизации экономических связей и увеличению товарооборота между Израилем и Бахрейном, как это произошло в случае с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) после заключения "Авраамовых соглашений". Кроме того, Беннет отметил, что рассчитывает на увеличение туристического потока между двумя странами.

Накануне премьер-министр Израиля прибыл в Королевство Бахрейн с первым в истории официальным визитом. В начале февраля Бахрейн посетил министр обороны Израиля Бени Ганц, который подписал со своим бахрейнским коллегой Абдаллой бен Хасаном ан-Нуайми меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие сотрудничества в области разведки и взаимодействия в военной и промышленной сферах.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.