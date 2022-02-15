В ФРГ заявили, что вопрос введения превентивных санкций против РФ не стоит на повестке дня

МАДРИД, 15 февраля. /ТАСС/. Вопрос введения превентивных рестрикций в отношении России в настоящее время на повестке дня не стоит. Об этом заявила во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок в Мадриде на совместной пресс-конференции с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

"Сейчас неотложные решения не стоят на повестке дня", - отметила она. Одновременно Бербок указала на то, что Украина имеет право свободно выбирать, в каких альянсах ей состоять. "Мы не будем вести переговоры [по вопросам безопасности] за спиной Украины", - утверждала министр.

"Мы подготовлены ко всем вариантам [развития ситуации вокруг Украины]", - сказала она. "Мы в любое время готовы отреагировать [на действия Москвы] жесткими мерами, но мы сейчас делаем все, чтобы дело не дошло до такого сценария, но чтобы мы пришли к общим мирным шагам за столом переговоров", - отметила Бербок.