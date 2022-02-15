Глава МИД Латвии считает, что ЕС должен ввести санкции, если Россия признает ДНР и ЛНР

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Евросоюз должен ввести в отношении России санкции в случае признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

"Постановление Госдумы РФ о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик "суверенными государствами" является прискорбным и противоречащим международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и ввести санкции", - написал он во вторник в Twitter.

Ранее во вторник Госдума большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.