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Глава МИД Латвии считает, что ЕС должен ввести санкции, если Россия признает ДНР и ЛНР

Эдгарс Ринкевичс назвал "прискорбным и противоречащим международному праву" постановление Госдумы РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик "суверенными государствами"

РИГА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Евросоюз должен ввести в отношении России санкции в случае признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

"Постановление Госдумы РФ о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик "суверенными государствами" является прискорбным и противоречащим международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и ввести санкции", - написал он во вторник в Twitter.

Ранее во вторник Госдума большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

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