Власти Испании назвали позитивным возвращение военных РФ в пункты постоянной дислокации

МАДРИД, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании назвало позитивной новость о том, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции официальный представитель кабмина королевства Исабель Родригес.

"С осторожностью <...> мы очень внимательно [следим за] этой информацией, которая, несомненно, стала бы положительной", - заверила она.

Отвод части российских войск от границы с Украиной стал бы прекрасной новостью. Об этом заявил также глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Что касается передвижений (заявлений о том, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, - прим. ТАСС), которые произошли сегодня, еще очень рано [для оценки], мы проверяем, правда ли идет речь о небольшой деэскалации, что стало бы прекрасной новостью, потому что думаем, что это путь [для урегулирования разногласий]", - сказал испанский министр.

В распространенном ранее заявлении официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова говорилось, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.