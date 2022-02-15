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ЛНР и ДНР приветствовали позицию Думы о направлении обращения о признании республик

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин приветствовал во вторник решение Госдумы направить президенту России Владимиру Путину обращение о признании Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы приветствуем позицию депутатов Государственной думы о направлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

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УкраинаРоссияПушилин, Денис Владимирович
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