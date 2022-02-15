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Глава Минобороны ФРГ заверила Украину в оказании дальнейшей поддержки в различных сферах

В германском оборонном ведомстве отметили, что Кристине Ламбрехт ясно дала понять, что ФРГ "неустанно привержена территориальной целостности и суверенитету Украины"

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в понедельник вечером провела первый телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которого заверила его в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также пообещала оказание дальнейшей помощи Киеву. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ.

В германском оборонном ведомстве отметили, что Ламбрехт ясно дала понять, что ФРГ "неустанно привержена территориальной целостности и суверенитету Украины". "Мы продолжим оказывать поддержку Украине в политической, финансовой, а также в военной сферах", - приводит слова Ламбрехт пресс-служба Минобороны ФРГ. "Германия твердо привержена мирному разрешению конфликтов", - добавила министр.

В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Шольц заверил, что Германия находится на стороне Украины и уже оказала ей финансовую помощь в размере €2 млрд. Кроме того, в дальнейшем, по словам канцлера, Берлин готов продолжать поддерживать Киев. В этом контексте он объявил о быстрой выплате Украине €150 млн из текущего несвязанного кредита.

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УкраинаГермания
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