Премьер Италии в разговоре с Зеленским подчеркнул важность сохранения диалога с Россией

РИМ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого они обсудили ситуацию вокруг этой страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба итальянского премьера.

"Драги со стороны итальянского правительства выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Была отмечена важность укрепления совместной приверженности устойчивому и долгосрочному решению кризиса, а также сохранения открытым канала диалога с Москвой", - указывается в сообщении.

Во вторник министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посетит Киев. Как указали в пресс-службе правительства Италии, он проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Как корреспонденту ТАСС ранее сообщили источники в итальянском внешнеполитическом ведомстве, после визита Ди Майо в Киев "прорабатывается [его] вероятная поездка в Москву". В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что "через два дня" у него намечены контакты с Ди Майо.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.