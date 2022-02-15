Посольство США в Киеве назвало решение Госдумы посягательством на суверенитет Украины

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство США на Украине назвало состоявшееся во вторник в Госдуме голосование о направлении президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попыткой нарушения суверенитета Украины.

"Сегодняшнее голосование в Думе по ЛНР и ДНР - это еще одна одиозная попытка нарушить суверенитет Украины и явное нарушение минских соглашений", - говорится в заявлении дипмиссии во вторник. "Мы вместе с Украиной", - подчеркнули в посольстве.

Ранее Госдума большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.