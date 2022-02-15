Военные ЛНР открыли ответный огонь по украинским силовикам после обстрела

ЛУГАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) открыла ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как военнослужащий республики погиб в результате снайперского огня с украинской стороны. Об этом сообщил во вторник офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР лейтенант Антон Микужис.

"Сегодня киевские боевики с позиций 57 бригады в районе населенного пункта Орехово открыли прицельный огонь по нашим позициям недалеко от населенного пункта Голубовское, - приводит слова Микужиса агентство Луганскинформцентр. - С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш защитник". "С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь", - сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

Точные данные о потерях украинских военных устанавливаются, добавил Антон Микужис.