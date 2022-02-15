Власти Украины создают платформу для информирования населения о безопасности

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Платформа "UA-вместе" создается на Украине по решению правительства для информирования населения о состоянии ситуации безопасности.

"Кабинет министров Украины поручил создать единую информационную платформу "UA-вместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства и организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности госорганов по вопросам обеспечения безопасности граждан", - говорится в распоряжении правительства.

В связи с этим платформу поручено создать с 15 февраля министерству культуры и информационной политики, центральным органам государственной власти, а также другим заинтересованным органам власти, Киевской городской и областным госадминистрациям, органам местного самоуправления, Национальной общественной телерадиокомпании, информационному агентству Укринформ и телеканалу "Рада".

Правительство поручило органам власти 16-20 февраля разместить баннер "UA-вместе" на региональных и общенациональных телеканалах, веб-сайтах и веб-страницах органов госвласти в социальных сетях. Министерство обороны, министерство культуры, центральные органы власти должны обеспечить проведение ежедневных брифингов по ситуации, сложившейся у государственной границы, и положению дел в вооруженных силах. Кроме того, кабмин поручил проводить тематические патриотические флешмобы в соцсетях.