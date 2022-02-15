Карло Кацитадзе стал первым главой Службы по расследованию должностных преступлений Грузии

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Парламент Грузии во вторник назначил Карло Кацитадзе главой Службы по расследованию должностных преступлений Грузии, ведомство создано в декабре прошлого года и займется ведением дел в отношении госслужащих. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

Кроме того, парламент назначил руководителя Службы по защите персональных данных. Им стала профессор Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили и Автономного университета Барселоны Лела Джанашвили.

Служба по расследованию должностных преступлений и Служба по защите персональных данных созданы в декабре 2021 года на базе Службы государственного инспектора Генпрокуратуры Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" формирвоание новых ведомств мотивировали тем, что Служба госинспектора не могла совмещать обе функции. Оппозиция посчитала, что ее упразднение направлено против руководителя ведомства Лонды Толории, которая подала жалобу в Конституционный суд Грузии. Оппоненты власти призывали президента Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на новый законопроект, однако глава государства отказалась это делать. Новые ведомства начнут работу с 1 марта.

Кацитадзе родился в апреле 1986 года. В прокуратуре он работает с 2007 года. До назначения он занимал пост главы департамента по процессуальному надзору за следствием в Службе государственного инспектора Генпрокуратуры Грузии.