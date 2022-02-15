Глава МИД Италии сообщил, что 17 февраля посетит Москву, где встретится с Лавровым

РИМ, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что 17 февраля будет находиться с визитом в Москве, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я убежден, что в условиях нынешнего кризиса существует единственное решение - дипломатическое, которое положит конец напряженности и позволит избежать военной эскалации", - сказал он во вторник после состоявшихся в Киеве переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Ди Майо, после консультаций с украинскими представителями он может констатировать, что "возможность дипломатического урегулирования существует". "Но оно может быть в более широком контексте европейской безопасности. Это я буду обсуждать в четверг в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым", - отметил глава МИД. "Дипломатия не должна останавливаться, это единственный мирный инструмент, чтобы не допустить конфликта", - указал Ди Майо.

Итальянский министр также выразил поддержку властям Украины, в том числе в их выборе внешнеполитической линии. Ди Майо пригласил украинского коллегу в Рим для правоведения консультаций о дальнейшем развитии сотрудничества, в том числе экономического. Ди Майо также заверил, что "посольство Италии в Киеве останется открытия и оперативным".

"Необходимо продолжать контакты с РФ в рамках Совета Россия - НАТО", - добавил министр. Он также отметил, что "Италия продолжит поддерживать переговоры с участниками "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия и Франция - прим. ТАСС)". "И мы надеемся на скорейшую встречу четырех лидеров", - подчеркнул Ди Майо.